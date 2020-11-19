وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان وحدة بحوث الأسمدة العضوية بسيوة

افتتح الدكتور السيد قصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المبنى الإداري لمحطة بحوث الصحراء بسيوة، مشيدين بالمبنى ودوره، مع أهمية تدريب المزارعين وطلاب كلية الزراعة والطب البيطري.

وتفقد القصير وشعيب أعمال مركز البحوث بسيوة، والذي أنشئ عام ٢٠٠٠؛ لتقديم خدمات البحثية والإرشادية في المجالات الزراعية والبيطرية، وشرح المساحات الزراعية والمزارع التي يقوم المركز بتنميتها، ومنها مزرعة خميسة كنموذج للاستصلاح بالري الحديث وبرنامج العمل بها.

وافتتحا وحدة بحوث الأسمدة العضوية الكمبوست، حيث وجه وزير الزراعة بضرورة استغلال المخلفات الزراعية في الكمبوست، بما يعود على زيادة الإنتاجية والتسويق الجيد مع تيسير نقل المخلفات من المزارعين، والإسراع في إنشاء المعمل المركزي للنخيل، وعمل دورات تدريبية للمزارعين.

ودعا وزير الزراعة إلى تبني مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي، كمشروع تربية دودة القز.

جاء ذلك في إطار الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لواحة سيوة، اليوم الخميس، وكان في استقباله محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية.