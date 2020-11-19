 سنغافورة: صرف 10 ملايين دولار لـ3000 موظف حكومي بسبب أخطاء في رواتبهم - بوابة الشروق
الخميس 19 نوفمبر 2020 1:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

سنغافورة: صرف 10 ملايين دولار لـ3000 موظف حكومي بسبب أخطاء في رواتبهم

سنغافورة - د ب أ:
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 12:49 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 12:49 م

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أنه قد تم العثور على أخطاء في سجلات نحو 3000 موظف حكومي سابق وحالي في سنغافورة، مما أثر على المزايا التي حصلوا عليها، مثل رواتبهم الأولية، وأجورهم أثناء الإجازات المرضية.

 

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" الإخبارية السنغافورية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن شعبة الخدمات العامة، قولها أثناء الكشف عن الأمر أمس الأربعاء، إنها اكتشفت الأخطاء أثناء تحديث بيانات الموارد البشرية الخاصة بالخدمات المدنية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرواتب.

 

ومن المقرر أن تقوم الخدمات المدنية بتعويض الموظفين الحاليين والسابقين الذين حصلوا على رواتب أقل بسبب هذه الأخطاء، وذلك بمبلغ يصل إجماليه إلى نحو 10 ملايين دولار.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك