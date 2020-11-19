الخزعلي: وصول بايدن سيكون له تداعيات في المنطقة والعراق

قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، مساء اليوم الخميس، إن وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكون له تداعيات في المنطقة والعراق.



وأضاف في حديث لتلفزيون /العراقية/الحكومي: "نحن فرحين بخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية، أما فوز جو بايدن لم يصل إلى مرحلة الفرح لأن ترامب كان يعمل خارج سياقات السياسة الأمريكية، وفوز بايدن معناه عودة السياسة الأمريكية وفق سياقات معينة لها منطق معين ولا تريد الخير للعراق والمنطقة بقدر ماهي تفضل الأمن الأستراتيجي لاسرائيل".



وأضاف: "أن فوز بايدن سيكون له تداعيات في المنطقة والعراق وأن أنظمة في المنطقة مستفيدة من ترامب وحزينة على خسارته في مقدمتها السعودية".



وقال الزعيم الشيعي: "نحن والكثير من الفصائل المسلحة ليس مع قصف السفارة الأمريكية لأن عنوانها دبلوماسي، وأن وجود قوات أجنبية وفق تقديرات القادة الأمنيين لا يعد احتلالا".



وتتعرض السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية عراقية تنتشر فيها قوات امريكية لقصف صاروخي على نحو متكرر.