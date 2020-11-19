أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغ 55 مليون و736 ألف و846، اليوم الأربعاء بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 بلغ مليون و340الف و900 حالة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الجامعة وبلومبرج صباح اليوم الاربعاء ،اقترب عدد المتعافين من مرض كوفيد -19 من 8ر35 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.