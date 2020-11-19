محكمة برازيلية توقف مسئولين بعد انقطاع الكهرباء في أمابا

أمر قاض اتحادي بإقالة مديري الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، وهيئة تشغيل شبكة الكهرباء في البرازيل، مؤقتا، بعد أكثر من أسبوعين من انقطاع التيار الكهربائي في ولاية أمابا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقضى حكم اليوم بأن شركة "أنيل" وشركة التشغيل "أو إن أس" أخفقتا إما عن طريق السهو أو الإهمال في واجباتهما لضمان استئناف الخدمات.



ويعد القرار هو الإجراء القضائي الأكثر صرامة، حتى الآن؛ للضغط على مسئولي الطاقة في البلاد لحل الأزمة المتفاقمة.



وبدأ انقطاع التيار الكهربائي في الثالث من نوفمبر في ماكابا عاصمة الولاية، ومنذ ذلك الحين أثر على ما يقرب من 90% من سكان الولاية.



وتعد هذه الولاية من أفقر ولايات البلاد وأكثرها حرارة، وتضم ما لا يقل عن 7000 من السكان الأصليين بين مواطنيها.



وتجري الشرطة الاتحادية والنيابة العامة ومحكمة المحاسبات العامة تحقيقًا؛ لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء.