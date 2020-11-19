 نيجيريا تنفي تقريرا لسي إن إن يفيد بأن الجيش قتل متظاهرين - بوابة الشروق
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نيجيريا تنفي تقريرا لسي إن إن يفيد بأن الجيش قتل متظاهرين

الجيش النيجيري - ارشيفية
الجيش النيجيري - ارشيفية
أبوجا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 8:16 م
رفضت نيجيريا تقريرا استقصائيا أجرته شبكة "سي إن إن" الأخبارية الأمريكية، أفاد بأن قوات الأمن في البلاد قتلت متظاهرين عُزل الشهر الماضي في مدينة لاجوس، أكبر مدن البلاد، واتهمت الشبكة ببث معلومات مضللة.

وجدد وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، اليوم الخمس موقف الحكومة بأن القوات أطلقت أعيرة فارغة في الهواء لتفرقة الحشود في لاجوس يوم 20 تشرين أول/أكتوبر، متهمة الشبكة الأمريكية بنشر معلومات دون التحقق من صحتها.

وتشكل المظاهرات، السلمية في أغلبها، ضد وحشية الشرطة والتي بدأت في أوائل تشرين أول/أكتوبر وانتشرت في أنحاء هذه الدولة صاحبة أكبر تعداد سكاني في أفريقيا، اختبارا رئيسيا لنظام الرئيس محمدو بوخاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووافق الرئيس على تفكيك وحدة الشرطة التي كانت مكروهة على نطاق واسع، والتي كانت في الأساس محور غضب المتظاهرين، ولكن المظاهرات استمرت لتلقى استجابة أكثر عنفا من الحكومة.

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