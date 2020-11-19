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صندوق النقد الدولي: انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال صعبا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:26 م

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كورونا في كثير من الدول.

وأوضحت جورجيفا - في تصريح أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إنه رغم قرب التوصل لحل طبي لجائحة كورونا وقرب إنتاج لقاحات للجائحة إلا أن انتعاش الاقتصاد يبقى عرضة لانتكاسات.

وناشدت مديرة صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين ببذل جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات.

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