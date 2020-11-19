 موريتانيا: 24 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 8 آلاف حالة - بوابة الشروق
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موريتانيا: 24 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 8 آلاف حالة

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 9:26 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 9:26 م

أعلن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق برنامج مكافحة كورونا في وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب حالة وفاة واحدة.

واضاف ولد الزحاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم، أن جميع حالات الإصابة الجديدة تعود إلى العدوى المجتمعية، مؤكدا أنه ليس من بينها وافد من الخارج.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا وصل - حتى الآن - إلى 8 آلاف و34 حالة، منها 7 آلاف و553 حالة شفاء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 168 حالة.

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