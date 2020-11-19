أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا تمديد تعاقد مديره الفني بيب جوارديولا.

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن توقيع بيب جوارديولا عقدًا جديدًا مع النادي لمدة عامين، حيث يمتد تعاقده حتى صيف 2023.

وقال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي:" تمديد عقد جوارديولا هو الخطوة الطبيعية التالية في الرحلة التي تطورت على مدار سنوات عديدة، ونتيجة للثقة والاحترام المتبادل بينه وبين النادي بأكمله".

وأضاف:" ودليل على الاستقرار والإبداع في مانشستر سيتي، والأهم من ذلك هو التحقق من صحة هيكل وفلسفة كرة القدم التي تم بناؤها على مدار أكثر من عقد داخل النادي، والتي ساهم فيها جوارديولا كثيرًا".

وأتم:" متأكد من أن جميع مشجعي مانشستر سيتي يشاركوني فرحتي بهذا التعاقد الجديد".