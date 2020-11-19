دوجلاس ستيوارت يفوز بجائزة بوكر للرواية لعام 2020

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اختير دوجلاس ستيوارت للفوز بجائزة بوكر للرواية لعام 2020 عن روايته "شوجي بين".
وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف إسترليني (250ر66 ألف دولار).