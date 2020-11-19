 خالد عبدالغفار: جامعة القاهرة تمثل نموذج التعليم في مصر - بوابة الشروق
الخميس 19 نوفمبر 2020 11:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

خالد عبدالغفار: جامعة القاهرة تمثل نموذج التعليم في مصر

جامعة القاهرة - ارشيفية
جامعة القاهرة - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:12 م
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة تمثل نموذج التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على ملف انضمام الجامعة لقائمة أفضل 500 على مستوى العالم بشكل كبير.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الوزارة تحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الحرم الجامعي أو المدرجات.

وأشار إلى أن نموذج مصر في التعامل مع أزمة كورونا أكثر من رائع، لافتًا إلى أن الدولة لديها خطة تنفيذية لكل السيناريوهات المحتملة مستقبلًا، مع تطور أعداد الإصابات حول العالم.

وتابع وزير التعليم العالي أن التعامل مع حالات اشتباه كورونا بين الطلاب، يتم وفق البروتوكول المخطط له مسبقا من المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية تعلم كيفية التعايش مع الوباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك