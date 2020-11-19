خالد عبدالغفار: جامعة القاهرة تمثل نموذج التعليم في مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة تمثل نموذج التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على ملف انضمام الجامعة لقائمة أفضل 500 على مستوى العالم بشكل كبير.



وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الوزارة تحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الحرم الجامعي أو المدرجات.



وأشار إلى أن نموذج مصر في التعامل مع أزمة كورونا أكثر من رائع، لافتًا إلى أن الدولة لديها خطة تنفيذية لكل السيناريوهات المحتملة مستقبلًا، مع تطور أعداد الإصابات حول العالم.



وتابع وزير التعليم العالي أن التعامل مع حالات اشتباه كورونا بين الطلاب، يتم وفق البروتوكول المخطط له مسبقا من المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية تعلم كيفية التعايش مع الوباء.