الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية

تلقى ملك المغرب محمد السادس، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس: «تأتي هذه المكالمة في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين».



وأشاد ملك الأردن، خلال هذا الاتصال، بالقرارات التي أمر بها ملك المغرب؛ لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.



كما هنأ عبدالله الثاني نظيره المغربي على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.



وبهذه المناسبة، عبر ملك الأردن لنظيره المغربي عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، حيث ستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.



وعبر الملك محمد السادس، لنظيره الأردني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية.