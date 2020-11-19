المؤتمر الإعلامي الـ17 لدول جنوب القوقاز يوصي بدعم حرية المعلومات في ظل أزمة كورونا

اختتم المؤتمر الإعلامي السابع عشر لدول جنوب القوقاز التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أعماله اليوم الخميس، والتي استمرت يومين افتراضيا عبر الانترنت.

وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم، من مقرها في فيينا، أن المؤتمر ناقش تعزيز حرية المعلومات أثناء الأزمات الصحية وحالة حرية وسائل الإعلام في أرمينيا وأذربيجان وجورجيا.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي قد جمع خبراء الإعلام والمجتمع المدني وممثلي الحكومات لمناقشة الآفاق والتحديات في المشهد الإعلامي في منطقة جنوب القوقاز.

ولفت البيان إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حاسمًا في توفير المعلومات حول قضايا الصحة العامة وخاصة في أوقات الوباء وفي مواجهة المعلومات الكاذبة لافتا إلى أنه على السلطات تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تعرقل عمل الصحفيين.

وأوضح البيان أن العالم يعيش في أوقات يتأثر فيها بأزمة صحية حيث تسببت جائحة كورونا في اضطرابات خطيرة في حياتنا اليومية على الرغم من أن آثار الوباء على مجتمعاتنا بعيدة المدى وقد تستمر في السنوات القادمة.

وشدد البيان على ضرورة التأكد من أن تدابير حماية سلامة الإعلاميين والصحفيين تتوافق بشكل صارم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.