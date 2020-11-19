شركات الطيران الأمريكية تطالب بحزمة دعم ثانية من الكونجرس

وجه الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات الطيران الأمريكية، نداء جديدا للكونجرس، لتمرير حزمة جديدة من المساعدات الفيدرالية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه وفقا للرسالة التي بعثها رؤساء أكبر سبع شركات طيران أمريكية، أن الهدف من الحزمة هو مواجهة التحديات اللوجستية لتوزيع لقاح كورونا، الذي يتوقع وصوله للأمريكيين بحلول منتصف الشهر القادم.

وقال الرؤساء في الرسالة: "في الوقت الذي تتطلع فيه الأمة إلى الأمام والتصدي للتحديات اللوجستية لتوزيع لقاح كورونا، سيكون من المهم ضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين وطائرات في الخدمة قادرين على إكمال المهمة".

ويأتي ذلك عقب، إعلان شركتا فايزر وموديرنا نجاح لقاحيهما في التجارب بنسبة 95%، ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"،وكانت شركات الطيران الأمريكية قد تلقت مساعدات فيدرالية بقيمة 25 مليار دولار، بين مارس وسبتمبر، لتلبية رواتب الموظفين، وتطالب بحزمة ثانية من الدعم بعد إلغاء عشرات آلاف الوظائف.