قال المهندس إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، إن تجربة تطوير العشوائيات التي نفذتها مصر لم تحدث في أي دولة بالعالم، مشيرًا إلى أن الدول العربية تسعى لتطبيق التجربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك وفودًا من سبعة دول عربية منها؛ السعودية، واليمن، والكويت، والإمارات، والسودان، زارت المناطق التي تم تطويرها، مشيرًا إلى أنهم أعجبوا بما رأوه.

ولفت إلى أن الوفود لم تصدق إنشاء مصر 18 ألف و300 وحدة سكنية خلال أربع سنوات، قائلًا إن المجتمعات الجديدة كاملة الخدمات، ويتم فيها فتح فرص عمل للأسر الموجودة.

وأشار المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات إلى تصدير منتجات أسر «حي الأسمرات» لأربع دول منها؛ أمريكا وألمانيا والسعودية، مضيفًا أنهم سيبدأون تصنيع الساعات المحلية سواء حائط أو يد.