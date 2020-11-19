 عاصفة «إيوتا» تودي بحياة 20 شخصا في أمريكا الوسطى والجنوبية - بوابة الشروق
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عاصفة «إيوتا» تودي بحياة 20 شخصا في أمريكا الوسطى والجنوبية


نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 2:22 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 2:22 ص

 تسببت العاصفة القوية في إيوتا في مقتل أكثر من 20 شخصا عندما اجتاحت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، مخلفة في أعقابها الدمار.

وقالت نائبة روزاريو موريو نائبة رئيس نيكاراجوا إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في نيكاراجوا.، من بينهم سبعة أشخاص تعرضت منازلهم لانهيار أرضي في منطقة ماتاجالبا بوسط وشمال البلاد أمس الثلاثاء.

وأضافت موريو إن هؤلاء الضحايا كانوا يعيشون في منطقة قد تواجه مخاطر لكنهم رفضوا الانتقال من قبل.

وتشمل حصيلة القتلى أيضا ضحيتين في كولومبيا، وضحية في السلفادور وآخرى في بنما، بحسب الأرقام الرسمية.

ووردت أنباء عن مقتل شخص آخر في هندوراس، رغم عدم تأكيد الوفاة رسميا.

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