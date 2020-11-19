لجنة بمجلس الشيوخ تدعو الولايات المتحدة للعمل مع أوروبا لمواجهة الصين

أكد تقرير جديد صادر عن الأغلبية الجمهورية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن أفضل استراتيجية للولايات المتحدة لمواجهة صعود الصين هي إقامة شراكة مع حلفاء في أوروبا.

وخلص التقرير إلى أنه "لا يمكن لأي من جانبي المحيط الأطلسي مواجهة التحديات التي تطرحها الصين وحده.. السبيل الوحيد للمضي قدما هو العمل معا. يتطلب الأمن والازدهار عبر المحيط الأطلسي أن نجدد التزامنا تجاه بعضنا البعض ونتعهد باستخدام جميع أدواتنا المشتركة لتحقيق النجاح ".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء، يقدم سلسلة من التوصيات حول الدبلوماسية والتجارة والتكنولوجيا، مثل إلغاء وضع الصين كدولة نامية في إطار منظمة التجارة العالمية ومراجعة قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات الصناعية.

وأضافت اللجنة: "الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تستفيد من هذا الوضع على حساب اللاعبين الآخرين في السوق وكذلك الدول النامية حقا".