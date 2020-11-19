الغرف السياحية يعلن الانتهاء من تدريب 2000 متدرب لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، أن الاتحاد حقق بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET Egypt، نجاحاً كبيراً فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم برنامج توعوى للعاملين بالمنشآت التابعة لكل من غرف المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية، حيث تم تدريب أكثر من 2000 متدرب حتى الآن بمختلف المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية، وجار تنفيذ برامج تدريبية لتشمل جميع العاملين بالقطاع السياحى.

وقال رئيس الاتحاد إن ذلك يأتى فى ضوء تضافر جهود الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للحد من نزيف الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء انتشار الفيروس وذلك فى ظل تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا.

وأشار إلى أن هذه البرامج يتماشى مع سياسة الدولة واشتراطات منظمة الصحة العالمية، حيث يتم تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية والتوعوية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.

وانطلاقاً من دور الاتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلاً للقطاع السياحى المصرى، ومسئوليته للنهوض بالقطاع وتنفيذاً لخطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى وتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع وفقاً لاحتياجات سوق العمل، نسقت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة التدريب، مع مشروع منحة الاتحاد الأوروبى، ودعوة أعضاء لجنة الاعتماد والجودة وكذا خبراء بمهنة الطهى للتحقق من صلاحية واعتماد المادة التدريبية لبرنامج مبادئ احتراف فن الطهى.

ويستهدف البرنامج رفع مستوى الطهاه العاملين بالقطاع الفندقى والمطاعم السياحية وتحديث معلوماتهم بأساسيات مهنة الطهي وفقاً للمعايير الدولية.

وأردفت أن مدة البرنامج التدريبيى 10 أيام، تضمن تدريب عملى خلال مواعيد العمل وكذا تدريب نظرى وذلك ضماناً لتحقيق الاستفادة المرجوة من البرنامج والمزمع تنفيذه بالمنشآت الأعضاء بكل من غرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.