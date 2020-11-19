 ضبط 11 طربة حشيش و6 آلاف قرص مخدر بحوزة 4 عاطلين بأسوان - بوابة الشروق
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ضبط 11 طربة حشيش و6 آلاف قرص مخدر بحوزة 4 عاطلين بأسوان

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 1:10 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 1:10 م

نجحت اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بأسوان فى ضبط 11 طربة حشيش و6 آلاف قرص مخدر بحوزة 4 عاطلين بأسوان.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط سيارة يستقلها "عاطلان" وبحوزتهما "11 طربة لمخدر الحشيش، هاتفى محمول".

كما تم ضبط سيارة نقل يستقلها عاطلان، وبحوزتهما "6 آلاف قرص مخدر، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأقراص والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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