 قبل لقاء الوزير.. نقيب الصحفيين: الاجتماع مع صحفيي ملف السياحة والآثار اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قبل لقاء الوزير.. نقيب الصحفيين: الاجتماع مع صحفيي ملف السياحة والآثار اليوم

محمد فتحي
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 12:58 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 12:58 ص

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تأكيدًا لما أعلنه في بيانه الصادر صباح الثلاثاء الماضى، فسوف يجتمع غدا الخميس بمقر النقابة مع كل الزملاء المعتمدين كمندوبين لصحفهم وإصداراتهم ومواقعهم لدى وزارة السياحة والآثار، لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة.

وأضاف رشوان فى بيان له اليوم، أنه سيتم مناقشة أي مشكلات أو عوائق تقف في طريق ذلك، واقتراح الحلول والسبل المناسبة لمواجهتها، وذلك في ظل المذكرات والبيانات التي تقدم بها مؤخرا بعض من هؤلاء الزملاء وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يسبق اللقاء المشترك المقرر عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبوع القادم، والذي استمرت طوال الأيام الماضية الاتصالات والترتيبات الكثيفة بشأنه، لضمان وصوله للنتائج المرجوة منه على قاعدة الحرص التام على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، واحترامهم وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية أثناء قيامهم بعملهم.

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