كيميتش يعزل نفسه مرة أخرى بسبب فيروس كورونا

دخل جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني العزل مرة أخرى بعدماثبتت إصابة أحد الأشخاص المحيطين به بفيروس كورونا.

وذكر بايرن أن كيميتش لم يتواجد في رحلة الفريق القصيرة لمواجهة أوجسبورج اليوم الجمعة في الدوري الألماني لأنه "يعزل نفسه ذاتيا".

ولم يعط بايرن أي تفاصيل إضافية، بينما ذكرت مجلة "كيكر" على موقعها أن تحاليل الـ"بي.سي.ار" أثبتت إصابة الشخص الثاني بفيروس كورونا، وأنه يتعين على كيميتش عزل نفسه لأنه كان على اتصال بالشخص كما أنه لم يحصل على اللقاح.

وذكر التقرير أنه وفقا لقواعد ولاية بافاريا فإنه يجب على كيميتش أن يعزل نفسه على الأقل سبعة أيام وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن مباراة الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وكان كيميتش عاد لتوه من الحجر الصحي الذي دخله بجانب عدد من زملائه بالفريق عقب إصابة نيكلاس شوبه بفيروس كورونا يوم 8 نوفمبر. وغابت تلك المجموعة عن آخر مباراتين للمنتخب الألماني في التصفيات المؤهلة للمونديال أمام ليختنشتاين وأرمينيا.

ولم يعد شوله حتى الآن، كما أن زميله ببايرن جوسيب ستانيسيتش ثبتت إصابته بفيروس كورونا، رغم أنهما تم تطعيمها بشكل كامل.

وأعلن كيميتش مؤخرا أنه لم يحصل على اللقاح بسبب مخاوف شخصية والتي أثارت جدلا بشان التطعيم في عالم كرة القدم.