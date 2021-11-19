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كشف حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي عن كواليس تقدمه بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة.

وقال غالي في تصريحات لقناة أون سبورت :" الخطيب أتصل بي منذ فترة وعقدنا جلسة وعرض علي الاختيار بين عضوية شركة الكرة أو خوض الانتخابات معه في قائمة المجلس الجديد".

وأضاف :" قررت حينها الموافقة على عضوية شركة الكرة بالنادي وبالفعل عقدنا عدة أجتماعات والأمور كانت تسير بشكل مميز".

وأوضح :" تلقيت أتصال من الكابتن محمود الخطيب قبل فتح باب الترشح بأربعة أيام وطالبني بخوض الانتخابات لحاجة المجلس لوجودي فوافقت عى الفور".

وأعتذر متعب عن قيامه بالإعلان عن ترشحه على مقعد عضو مجلس النادي من خلال الإعلام ولكنه برر ما بدر منه بسبب جهله بالعرف داخل النادي الأهلي على حد تعبيره.

وقال غالي :" أعلنت ترشحي ولم أكن أعرف أنه هناك عرف ويجب العودة قبل الأعلان لصناع القرار في النادي الأهلي . أعتذر عن هذا الأمر ولكنه تم بجهل مني وبدون سوء نية".