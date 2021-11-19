حبس متهم بإجراء تعاملات بنكية وهمية للأجانب في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس صاحب شركة أدوات منزلية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت شرطة الإسكندرية إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام، شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ محافظ الإسكندرية، بالاتجار بالنقد الأجنبي، بإجراء عمليات بيع وهمية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، إذ تبين أنه يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم" في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له.

وأضافت التحريات، أنه يقوم عقب ذلك بتحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة لدى أحد البنوك المصرية، ثم يعمل على سحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه الذين يحملون ذات الجنسية، مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه، إذ تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 62 مليون جنيه مصري، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.