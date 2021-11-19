العراق يؤكد رفض بلاده التدخل العسكري لحل المشكلة في اليمن

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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين رفض بلاده التدخل العسكري لحل المشكلة في اليمن.

وجدد وزير الخارجية العراقي خلال لقائه نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة في نسخته الـ17 موقف" العراق الداعم لوحدة واستقرار الجمهوريّة اليمنية ورفض التدخل العسكري لحل المشكلة اليمنية"،حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية وزع اليوم الجمعة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء سُبُل الارتقاء بآليّات التعاون الثنائيّ بين البلدين.

ويدعم التحالف بقيادة السعودية، الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاستعادة المدن التي يسيطرون عليها في البلاد منذ سبع سنوات.