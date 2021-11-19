أرمينيا: ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباك مع أذربيجان إلى 6

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى خلال الاشتباك الذي شهده الأسبوع الجاري بين القوات الأرمنية والأذربيجانية ارتفعت إلى ستة.

وقالت يريفان إن جميع القتلى الذين سقطوا خلال القتال يوم الثلاثاء كانوا من الأرمن. وكانت أرمينيا سجلت مقتل شخص واحد فقط، لكنها اتهمت أذربيجان بأسر 12 من أفراد الجيش.

ومن ناحيتها، تقول أذربيجان إن سبعة أفراد، جميعهم من جيشها قتلوا.

ويثير اندلاع القتال الذي نشب مؤخرا المخاوف، بعد عام واحد فقط من خوض الجانبين حربا دموية انتهت باستعادة أذربيجان أجزاء كبيرة من إقليم ناجارنو كاراباخ، وهي منطقة متنازع عليها سيطرت عليها أرمينيا لعقود.

ونشرت روسيا ما يقرب من ألفي جندي لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات على الأقل.