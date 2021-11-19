بلقيس تحصد جائزة أفضل أغنية عالمية بـهوليوود

حصدت النجمة الإماراتية بلقيس على جائزة أفضل أغنية عالمية في حفل توزيع جوائز هوليوود الموسيقي السنوي في دورته الثاني عشرة "HMMA"، وذلك عن أغنيتها "انتهى"، والتي أصدرتها مؤخرًا ونالت نسب مشاهدة مرتفعة واحتلت التريند لفترات منذ صدورها.



وتنافست بلقيس مع عدد كبير من النجوم العالميين على حصد جائزة أفضل أغنية عالمية، لتحصد الجائزة في الأخير في العمل الغنائي الذي كان من كلمات مشاري إبراهيم، ألحان عبد العزيز الويس، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، والكليب من إخراج دان حداد.

كما نافست بلقيس خلال الدورة الـ11 للمحفل العالمي على جائزة أفضل أغنية مستقلة عن أغنيتها الجديدة "دبلوماسي"، ولاقت إشادات عديدة قبل أن تحصد الجائزة فرقة Abstract Mindstate بأغنية " A Wise Tale " في نهاية المنافسة .

الجدير ذكره أن جوائز هوليود للموسيقى العالمية تعتبر أول مؤسسة تكرم موسيقي الأفلام والإعلانات والفيديو جيمز، وهي أول مؤسسة في العالم تعمل جائزة شاملة لذلك، تعتبر هي الجائزة المقاربة والمنافسة لجوائز الجرامي في أمريكا.

وتواجد في الترشيحات هذا العام في مجال السينما مؤسسات كبيرة مثل نيتفلكس وينفيرسال ستوديوز الأمريكية وشركة أمازون برايم واستوديدهات كابيتال ريكوردز، ورنر برازر WB وغيرهما .

وشملت قائمة الجوائز المقدمة من المحفل العالمي حصد المطرب العالمي بيلي إيلش لجائزة أفضل أغنية بعمل روائي طويل عن أغنيته في فيلم جيمس بوند الجديد " No Time to Die "، ونال المطرب آدم ليفين جائزة أفضل أغنية لعمل خاص بأفلام الرسوم المتحركة عن فيلم " Good Mood "، وفاز فريق December Rose عن أغنية Apple Tree، والموسيقار الألماني العالمي هانز زيمر عن موسيقى فيلم "dune" ، و ماركو بلترامي عن موسيقى فيلم " A QUIET PLACE II "، وغيرهما .