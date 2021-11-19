وزيرة الثقافة: بدء تنفيذ 333 وحدة من منافذ كشك كتابك ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، البدء في تنفيذ 333 وحدة من منافذ كشك كتابك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الدكتور ضياء رشوان عبر شاشة "etc"، مساء الخميس، أنّ هذه الفكرة بدأت مع المبادرة الرئاسية، لافتة إلى تفعيل الكثير من الأنشطة الثقافية في العديد من قرى الجمهورية.

وشدّدت على أهمية تأسيس مشروع ثقافي ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحة أن مشروع كشك كتابك يتضمن تقديم مكتبة الأسرة كما سعر الكتاب يتراوح بين جنيه و20 جنيهًا.

وأشار إلى أنّه يتم تقديم كل المحتوى الثقافي لقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، إلى جانب العديد من دور النشر.

وأشارت إلى أنّه على الرغم من التكنولوجيا التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وأن وسائل المعرفة أصبحت أكثر سهولة، إلا أنّها أكّدت أنّ الكتاب لا يزال محتفظًا بخصوصيته.

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة كشك كتابك، في محاولة لتوفير محتوى ثقافي يخاطب مختلف شرائح المجتمع والمساعدة فى تكوين وعى الأجيال الجديدة، لتكون نواة لمسار حقيقى يحقق العدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر.

وافتتحت الوزارة أول منافذ هذه المبادرة في دار الأوبرا المصرية.