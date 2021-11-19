ميجان ماركل تكشف عن آخر ليلة مرح قضتها مع هاري قبل زواجهما

تروي ميجان أن زيارة الأمير هاري لها بتورنتو، بصحبة ابنة عمه يوجيني وحبيبها جاك بروكسبانك الذي تزوجته لاحقا، كانت آخر نشاط ممتع قاما به سويا قبل إعلان زواجهما، ووقعت هذه الزيارة في يوم الهالووين عام 2016م، بحسب ما ذكر في موقع بيبول.وتوضح ميجان، "قمنا بالتنكر في ذلك اليوم، فارتدينا أزياء غريبة ولم يتعرف علينا أحد، وتسللنا إلى العديد من المنازل وحصلنا على الحلوى، كانت ليلة مرح أخيرة قبل أن نعلن للعالم ارتباطنا رسميا".وتضيف أنها وهاري يحرصان على الاحتفال بيوم الهالووين بعد زواجهما وإنجابهما للأطفال، مشيرة إلى أنه خلال يوم الهالويين لهذا العام، ارتدى ابنهما آرتشي البالغ من العمر 5 سنوات زي ديناصور، بينما ارتدت ابنتهما ليليبيت البالغة من العمر 5 أشهر فقط زي بامبي.وأكدت ميجان أنها وهاري كانا يشعران بالحماسة بالاحتفال بيوم الهالويين أكثر من أطفالهما، حيث لم يرتدي الأطفال الزي أكثر من 5 دقائق، ثم قاما بخلعه.وبسؤالها عما إذا كان اعتاد هاري على العيش في كاليفورنيا بعدما استقر بها الزوجان العام الماضي، أجابت ميجان: "نحن سعداء للغاية".