مقتل وإصابة 15 شخصا جراء تحطم حافلة مهاجرين في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، أن سبعة مهاجرين لقوا حتفهم فيما أصيب ثمانية آخرون إثر تحطم حافلة كانت تقلهم بعدما فقد سائقها السيطرة عليها شمالي البلاد.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن الشرطة قولها - إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة تقل 15 شخصا وتسير على أحد الطرق السريعة متجهة من حدود اليونان الشمالية الشرقية مع تركيا إلى مدينة "سالونيك" الواقعة شمالي البلاد، حيث فقد سائقها السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة واصطدم بمحطة لتحصيل رسوم المرور.

وأضافت القناة، أن المصابين هم أربعة رجال واحد من باكستان وأخر من أفغانستان واثنان من نيبال، بالإضافة إلى السائق من مولدوفا والذي تعتبره الشرطة أنه كان يعمل كمهرب، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفيات في بلدتي "كسانثي" و"كوموتيني" الواقعتين شمال شرقي اليونان.

وأشارت السلطات إلى أن القتلى السبعة جراء الحادث بينهم سيدة، إلا أنه لم تتضح بعد جنسياتهم.