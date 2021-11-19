 القبض على مهتز نفسياً لتعديه على المارة بالإسكندرية - بوابة الشروق
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القبض على مهتز نفسياً لتعديه على المارة بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 1:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 1:22 ص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مهتز نفسياً لتعديه على المارة بالإسكندرية.

تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالركض خلف المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وحال ضبطه قام بإلقاء حجر على سيارة الشرطة وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى بها، وقد تبين أنه "مهتز نفسياً"، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.


يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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