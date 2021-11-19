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كوريا الجنوبية تسجل 3034 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 9:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 9:11 ص

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 3034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 409 آلاف و 99 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3215.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي حتى اليوم الجمعة بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 16ر42 مليون شخص وهو ما يمثل 1ر82 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 37ر40 مليون شخص، حوالي 6ر78 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.


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