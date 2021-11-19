بدأت في إسطنبول محاكمة 38 شخصا، من بينهم صحفيان، لاتهامهم بالتسبب في دفع الليرة التركية للتراجع بتوقعهم تدني قيمة العملة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكر موقع "تي 24" الإخباري على الإنترنت اليوم الجمعة، أن الادعاء يقول إن "منشورات تحريضية" للأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي كانت المسؤولة بشكل مباشر عن تراجع قيمة العملة الوطنية نتيجة لذلك.



ووفقا لأحد المحامين، توقع المتهمون أن تتراجع قيمة الليرة من 7 إلى 10 ليرات للدولار الأمريكي. غير أنه على العكس، كان أقل تقديرا، إذ تبلغ قيمة الدولار الواحد حاليا أكثر من 11 ليرة.



وشهد يوم بدء المحاكمة، تراجع العملة التركية الوطنية لمستوى متدن قياسي، حيث تراجعت حتى أكثر مما توقعته التغريدات قبل ثلاث سنوات.



ويتابع القضاء التركي باهتمام المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويخاطر فعليا أي شخص ينتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، بالحكم عليه بالسجن.



وتعد وسائل التواصل الاجتماعي شوكة في جنب الحكومة، حيث لا تزال واحدة من المنتديات المتبقية الأخيرة لتوجيه انتقاد حر بالبلاد.