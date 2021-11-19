ولاية هيسن الألمانية تشدد إجراءات كورونا منتصف الأسبوع المقبل

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تعتزم ولاية هيسن الألمانية تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا منتصف الأسبوع المقبل.

أعلن ذلك رئيس وزراء الولاية فولكر بوفييه ووزير الشؤون الاجتماعية بها كاي كلوزه اليوم الجمعة بعد اجتماع المجلس الوزاري لمتابعة تطورات كورونا في فيسبادن.

وتطبق في الولاية لوائح التغيرات في قواعد الحماية من العدوى التي يقررها البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" وكذلك قرارات مؤتمر رؤساء وزراء الولايات بهذا الشأن.

ومع دخول قوانين الحماية الجديدة حيز التنفيذ، يتعين السماح فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم والذين تعافوا من المرض بالوصول إلى المناطق المغلقة في المطاعم والمرافق الرياضية أو المؤسسات الثقافية.

تم في الولاية أيضا التخطيط لمزيد من تشديد الالتزام بارتداء قناع الوجه (الكمامة).

تطبق مستقبلا قواعد ارتداء الكمامة على تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات ورواد الفنادق ودور السينما والمسارح.

وتحتاج المراقص والحانات والمرافق الترفيهية إلى شهادة تطعيم أو تعافي من المرض أو إثبات أداء فحص ذي نتيجة سلبية للعدوى.

ويتم تطبيق مرسوم الحماية مبدئيا حتى 23 ديسمبر.