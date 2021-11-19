انهيار منزل في نهر بعد هطول أمطار غزيرة في تاميل نادو فيلور بالهند

انهار منزل يقع على ضفاف نهر بالار في الهند وجرفته المياه في وادي تاميل نادو حيث شهدت المنطقة هطول أمطار متواصلة خلال اليومين الماضيين.

وأفاد موقع "إنديا توداي" الهندي إن المارة كان ينظرون إلى المنزل يتهاوى ثم تجرفه المياه، مؤكدا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتُظهر الصور المرئية المنزل المكون من طابقين على حافة النهر ويميل ببطء، قبل أن ينهار في النهر بالكامل، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأفادت الموقع الهندي بأنه "ولحسن الحظ، تم تجنب وقوع حادث كبير حيث قام المسؤولون بإجلاء سكان المنزل بعد ارتفاع منسوب المياه في النهر".

وفي حادث منفصل، لقي تسعة أشخاص من بينهم أربعة أطفال، مصرعهم بعد انهيار جدار بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فيلور اليوم الجمعة.

وتشهد الولاية هطول أمطار متواصلة منذ الأسبوع الماضي، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) هطول أمطار غزيرة في المناطق الشمالية من تاميل نادو يوم الجمعة أيضا.

وظلت المدارس مغلقة في العديد من المناطق في تاميل نادو، بما في ذلك تشيناي والمناطق المجاورة لها، حيث ضربت الأمطار الغزيرة الولاية.