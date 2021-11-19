رضا عبدالعال: من يريد الاستمرار في التعليق الرياضي لابد أن يجامل الأهلي

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن من يريد الاستمرار في التعليق الرياضي لابد أن يجامل النادي الأهلي.
وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية لقناة "تن": «مبدئيا من يريد الاستمرار في التعليق لابد أن يجامل النادي الأهلي».
وأضاف: «بلال علام الوحيد الذي لا يظهر ميوله أثناء تعليقه على مباريات الأهلي والزمالك».
وأكمل رضا عبدالعال: «أحمد الطيب يغرد وحيدا في التعليق الرياضي مثل رضا عبدالعال في كرة القدم».
وواصل لاعب الأهلي والزمالك السابق: «كان لحمادة إمام ومحمود بكر مدرسة خاصة ولون مختلف في التعليق الرياضي، بلال لا تعرف ميوله تحديدا».
واشار: «أيمن الكاشف معترف بأنه أهلاوي، وأحيانا يظهر "القطايف واللطايف" للأهلي وتكون واضحة للغاية».
وعن ميول مدحت شلبي.. قال رضا عبدالعال: «مدحت شلبي أهلاوي قولا واحدا».