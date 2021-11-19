رضا عبدالعال: من يريد الاستمرار في التعليق الرياضي لابد أن يجامل الأهلي

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أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن من يريد الاستمرار في التعليق الرياضي لابد أن يجامل النادي الأهلي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية لقناة "تن": «مبدئيا من يريد الاستمرار في التعليق لابد أن يجامل النادي الأهلي».

وأضاف: «بلال علام الوحيد الذي لا يظهر ميوله أثناء تعليقه على مباريات الأهلي والزمالك».

وأكمل رضا عبدالعال: «أحمد الطيب يغرد وحيدا في التعليق الرياضي مثل رضا عبدالعال في كرة القدم».

وواصل لاعب الأهلي والزمالك السابق: «كان لحمادة إمام ومحمود بكر مدرسة خاصة ولون مختلف في التعليق الرياضي، بلال لا تعرف ميوله تحديدا».

واشار: «أيمن الكاشف معترف بأنه أهلاوي، وأحيانا يظهر "القطايف واللطايف" للأهلي وتكون واضحة للغاية».

وعن ميول مدحت شلبي.. قال رضا عبدالعال: «مدحت شلبي أهلاوي قولا واحدا».