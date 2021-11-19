سعد سمير : فيوتشر يمتلك مزيج قوي من اللاعبين

أكد سعد سمير مدافع وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر على أنه الجميع داخل النادي يسعى لتحقيق نتائج مميزة في التجربة الأولى للفريق في الدوري الممتاز.

وقال سمير في تصريحات لقناة أون سبورت عقب فوز فريقه على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من الدوري :" لدينا ميزة كبيرة أن الفريق يجمع بين الخبرات والشباب وهو الأمر الذي سيعود بالإيجاب على النتائج".

وأضاف :" هدفنا تحقيق نتائج مميزة في ظل تقديم الإدارة كل سبل الراحة للاعبين".

وشدد سمير على أن الفريق سيقدم مستوى أفضل في الفترة المقبلة خاصة وأن عملية التجانس بدأت تظهر نتائجها خاصة وأنه هناك لاعبين أنضموا للفريق قبل بداية الدوري بأسبوع.

وأضاف سمير أن علي ماهر المدير الفني للفريق نجح في تكوين مجموعة من اللاعبين المتناغمين وعليه ستكون النتائج على قدر مستواهم.