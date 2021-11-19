طالب الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، بالسماح للمصريين الموجودين بالخارج بالعودة إلى مصر، إذا لم يكنوا متورطين في أي إرهاب أو أعمال عنف.



وأضاف خلال لقائه بالكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن الدولة إذا وثقت في نفسها وراعت معايير الأمن، عليها أيضًا الحفاظ على الحريات العامة.



وتابع: «عاوز البلد تتنفس هواء طلق.. وأريد قضاء طبيعي وقوانين طبيعية ومحاكمات طبيعية».



سبق وطالب الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ضد البرلماني السابق زياد العليمي بالحبس 5 سنوات، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس 4 سنوات، بتهمة بث أخبار كاذبة.