حسام غالي : ميمي الشربيني صاحب الفضل الأول لأستمراري في الأهلي

قال حسام غالي نجم الأهلي السابق أنه كان يحلم بما وصل له كلاعب وكان دائم التفكير في مستقبله ورغبته في الوصول للفريق الأول بالنادي الأهلي والاحتراف في أوروبا.

وقال غالي في تصريحات لقناة أون سبورت :" وصلت الأهلي طفل في عمر 14 سنة وكان أمامي تحديات كثيرة من أجل الوصول إلى الفريق الأول بالأهلي".

وأضاف :" قاموا في قطاع الناشئين بدمج 4 فئات عمرية في فريق واحد للمنافسة في بطولتين وكنت انافس لاعبين أكبر مني بـ4 سنوات ولكن لم أفقد الأمل".

وكشف غالي :" واجهت صعوبات في النادي الأهلي .. هناك مرحلة في حياتي كان وجود في النادي غير موغوب فيه .. لولا ميمي الشربيني لرحلت عن النادي الأهلي".

وأضاف :" كان يتم أستبعادي من التقسيمة بين اللاعبين .. كنمت أبكي بالدموع بسبب هذا الأمر .. فوجئت في أحد المرات برفع أسمي من قائمة ملابس الفريق .. ذهبت لأطلبها أخبروني أنني متواجد في الأهلي بالواسطة .. الكابتن ميمي الشربيني كان يرد لي حقي دائمًا".

وشدد غالي أن تلك الأمور كانت تزيده أصرار وكان دائم التدريب بقوة وتطوير نفسه وعدم الاكتفاء بمقولة لاعب حريف وكان يضيف لنفسه قدرات جديدة من أجل تحقيق حلمه.