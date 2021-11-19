إيطاليا تعرض استقبال مصابي كورونا من ألمانيا بالرعاية المركزة

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عرض إقليم لومباردي بشمال إيطاليا استقبال مرضى كوفيد -19 قادمين من ألمانيا ويحتاجون إلى تلقي العلاج في العناية المركزة، حسبما أعلنت نائبة رئيس الحكومة الإقليمية ليتيزيا موراتي اليوم الجمعة.

وكتبت على موقع فيسبوك أن المستشفيات الألمانية تشهد حالة طوارئ مثيرة، وتشارف وحدات العناية المركزة على الانهيار.

وقالت موراتي، حينما نتذكر المساعدات الألمانية لإيطاليا في ربيع عام 2020 "أرى أنه من المناسب ومن واجبنا أن نوفر لألمانيا إمكانية استقبال المرضى في مستشفياتنا، وتوفير المرافق والعناية المركزة".

وكانت قد أصدرت تعليماتها بالفعل إلى مديرية الرفاه العام في الإقليم لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وأشارت الوكالة الوطنية للخدمات الطبية في لومباردي، إلى شغل 4% فقط من أسرة العناية المركزة اليوم الجمعة.

وبلغ معدل إشغال وحدات العناية المركزة 6% على الصعيد الوطني. وفي الأسبوع الماضي، استقبل إقليم بولزانو مريضين من فرايسينج الواقعة فى بافاريا.

وشهدت خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، وحدات العناية المركزة في شمال إيطاليا، وخاصة في مدينة بيرجامو في لومباردي، اكتظاظا شديدا.