وسائل حديثة لتصريف مياه الأمطار في ساحل العريش

استخدمت فرق الطوارئ في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، معدات حديثة؛ للسيطرة على مستنقعات مياه الأمطار التي أغرقت شوارع العريش.



ودفعت الشركة بشاحنات خاصة حديثة مزودة بمعدات عائمة؛ لشفط للمياه والدفع بها إلى ساحل البحر بواسطة أنابيب طويلة، في الشوارع المحاذية لساحل العريش، كما أسهمت في إزالة كميات كبيرة من المياه وإعادة حركة المرور في الشوارع.



ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، جميع أطقم الطوارئ في الشوارع والأحياء، فيما قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة الأعمال من خلال جولة ميدانية.



وقال محافظ شمال سيناء، إنه تم اتخاذ استعدادات كبيرة لموسم السيول والأمطار خاصة في المنطقة الساحلية ووسط سيناء وسط متابعة مستمرة؛ لتطهير المجاري والبيارات الخاصة بالأمطار.



وأضاف المحافظ أن المحافظة استفادت من تجارب السنوات الماضية، وأنه يتم صرف جزء من مياة الأمطار بالبحر بمعدات شركة المياه.