رسالة تحفيزية من رونالدو لزملائه قبل مواجهة واتفورد بالبريميرليج

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حفز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، زملاءه برسالة جديدة قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع واتفورد مساء غد السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 11 من البريميرليج.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"حان الوقت لرفع الأكمام مرة أخرى وإنجاز المهمة! دعونا نطارد ما نحاول تحقيقه هذا الموسم!".

ومر يونايتد بفترة متذبذبة في النتائج على صعيد المستوى المحلي والقاري ويأمل في تغيير الأوضاع عندما يحل ضيفا على واتفورد.

ويتواجد يونايتد بالمركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج وبرصيده 17 نقطة، فيما يتواجد بالمركز 17 وبرصيده 10 نقاط.