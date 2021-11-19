الداخلية تضبط 5 تشكيلات عصابية و201 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 5 تشكيلات عصابية و201 قطعة سلاح ناري، وإعادة 12 سيارة مبلغ بسرقتها ونفذت 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.



كانت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تواصل حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 201 قطعة سلاح نارى بحوزة 166 متهما شملت المضبوطات (18 بندقية آلية، 28 بندقية خرطوش، 15 طبنجة، 140 فرد محلى، 230 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 251 قطعة سلاح أبيض) وورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة.



كما نفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 85 ألف حكم قضائى متنوع، وضبطت 5 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما ارتكبوا 30 حادثا متنوعا و272 قضية مخدرات بحوزة 293 متهما ضُبط خلالها 69 كيلو مخدرات متنوعة، و55 متهما ومراقبا هاربا، و22 متهما بالبلطجة، و269 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.



وأعادت الحملات 12 سيارة و3 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم، كما فحصت 65 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.