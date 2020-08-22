تامر حسني يشكر جمهوره بدمياط بعد نجاح حفله هناك

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا ضخما بإحدى جامعات دمياط، شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشر تامر حسني، مجموعة صور من الحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، معلقا: «من كل قلبي بشكر الجامعة الكبيرة وشعب دمياط والمنصورة على كرم الإستقبال، وعلى النجاح المبهر للحفل من تنظيم وتجاوب وحب».

وتابع: «ألف ألف شكر لكل شخص حضر الحفل من جميع المحافظات المجاورة.. عمري ما هنسى الحب الكبير اللي شفته في عينيكم النهاردة.. أنا كمان بحبكوا أكتر والله، وشكر خاص للتنظيم الرائع.. بجد شرفتوني وفخور بيكم، يا رب دايمًا ناجحين ومتجمعين على خير».

جدير بالذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا أغنية «يا فرحة» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان تامرحسني، وتوزيع علي فتح الله.