العراق والبحرين يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيرة البحريني عبد اللطيف الزياني عدد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ـ في بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني على هامش أعمال منتدى حوار المنامة في دورته الـ17، وأكد تطلع العراق لرفع وتيرة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والصحية".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية البحريني دعا خلال اللقاء إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتستضيف البحرين، اليوم ولمدة 3 أيام النسخة الـ17 من حوار المنامة، التي تعتبر القمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط.

ويحظى حوار المنامة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، كما يعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.