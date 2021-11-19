جوجل توقع عقودا مع ناشرين ألمان في نزاع بشأن حقوق النشر

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أعلنت شركة جوجل الأمريكية لخدمات الإنترنت يوم الخميس توقيع أولى عقودها مع ناشرين ألمان عقب تطبيق قانون جديد يمنح المزيد من الحقوق لدور نشر الأخبار الكترونيا.

ووقع على الاتفاقيات من بين آخرين، مجلة دير شبيجل، وصحف دي تسايت وتاجس شبيجل والموقع الالكتروني لصحيفة شتروير"تي أونلاين دوت دي إي" .

وأكدت الشركات الاتفاقيات مع عملاق الانترنت الأمريكي.

وقالت جوجل في بيان إن محادثات مع عدد من ناشرين آخرين "في مرحلة متقدمة".

وأضافت أنه "بالنسبة لنا ولشركائنا، تمثل اتفاقيات حقوق النشر هذه مرحلة مهمة في تعزيز شراكاتنا الناجحة".

ولم يقدم البيان تفاصيل عن المبالغ المدفوعة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تعديل قانون حقوق النشر الألماني لحساب الأهمية المتنامية للانترنت في ضوء المحتوى المحمي بحقوق النشر. ويأتي ذلك عقب توجيه أوروبي لحقوق النشر، تم تطبيقه بالدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.

كما وافقت ألمانيا على قانون فرعي جديد لحقوق النشر لدور النشر الصحفي والصحفيين بالبلاد.