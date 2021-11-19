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قال الإعلامي جابر القرموطي، إنّ الإعلامي عمرو أديب هو مؤسس مدرسة التوك شو في مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الترابيزة" على قناة "الشمس"، مساء الخميس: "عمرو أديب رقم واحد في مصر وطريقته حلوة ولذيذة وشغالة وبرنامجه الأشهر في مصر".

وفيما أشار إلى أنّ شبكة "MBC" تساعد على النجاح، فقد أكّد أنّ عمرو أديب يمثّل مدرسة سواء تم الاتفاق معه أو انتقاده.

في شأن آخر، تحدث القرموطي عن علاقته بالفنان محمد رمضان ووصف هذه العلاقة بأنّها طيبة جدًا، وقال: "على عكس كتير ما شايفين، محمد رمضان هو نمبر وان في الطيبة والرجولة والسند".

وأشار إلى أنّ كثيرين يلجؤون لمحمد رمضان ويكون سندًا لهم في أعمال الخير.