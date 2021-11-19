خبير مروري: التوك توك ساهم في انتشار الجريمة

قال الخبير المروري اللواء أحمد هشام، إنّ انتشار التوك توك ساهم في انتشار الجريمة بالشارع المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن انتشار التوك توك لعب دورا في تفاقم أزمة المرور، كونه يسير بدون لوحات معدنية، وهو ما يسفر أحيانًا عن وقوع حوادث.

وتابع: "الدولة تستهدف تقنين أوضاع التوك توك، حيث يبلغ عددها ما يقرب من 2.5 مليون مركبة، 10% منها فقط حصلت على ترخيص".

وأشار إلى أن التوك توك غير المرخصة ستدخل في مبادرة الإحلال بالسيارة ميني فان إلزاميًّا.