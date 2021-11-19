الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح جنوب مأرب

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تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح؛ جراء معارك مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وغارات لمقاتلات التحالف العربي جنوبي محافظة مأرب.

وبحسب الفضائية اليمنية، فإن معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى في مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية للمحافظة، تكبدت خلالها المليشيات عشرات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية مكثفة استهدفت المليشيا الحوثية جنوبي وغرب المحافظة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات ومعدات تابعة لها.