 ماكرون: لن أتخلى عن الصيادين المطالبين بإصدار تراخيص خلال مرحلة ما بعد بريكست - بوابة الشروق
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ماكرون: لن أتخلى عن الصيادين المطالبين بإصدار تراخيص خلال مرحلة ما بعد بريكست

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 11:43 م

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه لن "يتخلى" عن الصيادين الذين يطالبون بإصدار تراخيص خلال مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك للعمل قبالة جزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن ماكرون تأكيده في تصريحات صحفية خلال زيارة لشمال فرنسا "سنواصل القتال ولن نتخلى عن صيادينا".

وأضاف ماكرون: "اليوم، هم (البريطانيون) لا يحترمون الاتفاقيات.. وقلت ذلك بوضوح شديد لبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا"، وذلك حسبما ذكرت القناة الفرنسية.

ودعا ماكرون، المفوضية الأوروبية إلى تكثيف جهودها للضغط على جزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني، لاحترام ما تصفه فرنسا بشروط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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