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كشف عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية ومهاجم الأهلي السابق عن رغبته في خوض غمار إنتخابات مجلس الإدارة في المستقبل.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون سبورت أن عضوية النادي الأهلي خطوة ينوي إتخاذها في المستقبل.

وقال متعب :" سعيد بخوض حسام غالي سباق المنافسة على عضوية مجلس الإدارة .. سألحق به في يوم ما".

وأضاف :" نجوم كرة القدم يجب أن يكون لهم دور كبير في مجلس الأهلي .. الكابتن محمود الخطيب خير مثال .. والأن حسام غالي .. كل الدعم له في الانتخابات وسأكون بجانبه وستكون خطوتي المقبلة خوض الانتخابات".

وتوجه متعب بالشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب أختياره كممثل للنادي في رابطة الأندية مؤكدًا انه فخور بهذا الأختيار ويأمل في تطوير منظومة كرة القدم المصرية.